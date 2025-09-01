〈「大勢が生き埋めになる可能性が…」阪神・淡路大震災から30年、日本の地震対策の“深刻な課題”《徹底検証》〉から続く阪神・淡路大震災（1995年。以下阪神・淡路と表記）から今年は30年の節目。あの日、近代都市を襲った「想定外」の揺れとその後の事態は、検証を経て多くの教訓をもたらしたが、以降も地震は各地で多発。その度「想定外」という言葉が繰り返されている。【衝撃…】まっぷたつに割れて崩れ落ちてゆく大きな橋