名古屋市緑区にある「豚の角煮亭BUTAJI」は、全国的にも珍しい“角煮専門店”です。しょうゆ、味噌、塩の3種の味わいを楽しめ、県外からも客が訪れる人気ぶり。柔らかく上品な味わいに「家庭では真似できない」と絶賛されています。 ■醤油・味噌・塩…3つの味でとろける食感 名古屋市緑区の名古屋市営地下鉄「相生山駅」から車で5分の場所にある「豚の角煮亭 BUTAJI」。メニューは角煮のみという“角煮専門店