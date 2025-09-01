北海道八雲町で８月３０日、国道を逆走する乗用車が目撃されました。あわや正面衝突の危険な瞬間をドライブレコーダーがとらえていました。３０日午後６時半ごろ、八雲町を走行していた車のドライブレコーダーの映像です。右カーブに差し掛かると、突然、正面から１台の乗用車が。運転手は慌ててハンドルを切り、衝突を回避しました。 逆走車が目撃されたのは道南・八雲町旭丘付近の国道５号です