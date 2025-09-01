ハセガワモビリティは、丸みがありミントグリーンを基調としたレトロ感あるデザインで、可愛らしくコンパクトで操縦性を高めた原付一種クラスの電動バイク・電動スクーター『PORTA(ポルタ)』198,000円(税抜)の先行予約を2025年9月1日(月)〜10月31日(金)まで実施します。 ハセガワモビリティ『PORTA(ポルタ)』 区分：原付一種バッテリー：48V24Ahリチウムイオン電池定格出力：500W充電時間