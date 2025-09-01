国内の代表的な金価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラム当たり、税込み）は１日、前週末比３１４円高の１万８１２３円で最高値を更新し、初めて１万８０００円台となった。トランプ米大統領が連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の理事解任を表明し、ＦＲＢの独立性への懸念が高まり、安全資産とされる金に資金が流れた。国際指標である米ニューヨーク市場の金先物価格も上昇した。楽天証券経済研究所の吉田哲・