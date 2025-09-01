メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県関市のご当地映画を巡り、市は企画会社に補助金2000万円の返還を求め、提訴しました。 関市はおととし、ご当地映画の制作のため、兵庫県の企画会社に補助金2000万円を交付しました。 しかし、「今年3月末までに複数の映画館で4週間以上上映する」などとした補助金交付の条件が満たされていないとして、市は補助金の全額返還を求めましたが、返還はされていません。 市は8月29日付で