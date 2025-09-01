メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、小学生が地元特産のトウモロコシを収穫しました。 高山市高根町の特産品「タカネコーン」は、糖度が高く生で食べても美味しいトウモロコシです。 高山市の朝日小学校では、4年生の児童が学習の一環として毎年タカネコーンを栽培していて、1日に収穫作業がおこなわれました。 今年は猛暑の影響で1週間ほど早い収穫となり、子どもたちは農家の人に教わりながら