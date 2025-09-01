俳優のチョン・ソンファンさんがこの世を去った。【写真】行方不明の韓国俳優、遺体で発見韓国演劇協会によると、チョン・ソンファンさんは8月31日17時に逝去したという。1945年、朝鮮民主主義人民共和国の平安南道・平壌で生まれたチョン・ソンファンさんは、数々の映像作品や演劇に出演。1989年に釜山市文化賞、2000年に第1回家族文化賞、2001年に第11回イ・ヘラン演劇賞を受賞。第22回アジア映画祭では韓国代表を務めたほか、釜