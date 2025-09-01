女優のソフィー・ターナー（29）が、ドラマ版「ハリー・ポッター」の子役たちにソーシャルメディアから距離を置くよう注意喚起している。「ゲーム・オブ・スローンズ」で一躍人気者となったソフィーだが、シーズン1を撮影した当時は14歳で、10代で脚光を浴びる辛さが身に染みてわかるという。 【写真】新たなハリー・ポッター役衣装を着たドミニク