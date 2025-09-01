楽天が、トレーナーおよびストレングス＆コンディショニングコーチのインターン参加者を募集している。受け入れ期間は秋季キャンプが行われる10月下旬〜11月中旬のうちの一週間（期間は応相談）で、仙台市または秋季キャンプ開催地域の予定。チームスタッフによる指導のもと、NPB球団における実践的な就労体験を行う。エントリーシートの提出締切日は9月10日（水）必着。詳細は採用特設WEBサイト（https://www.rakuteneagles