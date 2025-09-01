長年苦楽を共にしてきた夫婦が結婚50年の節目を祝う「金婚式」が、高知県内各地でおこなわれました。2025年で68回目を数える「金婚夫婦祝福式典」は結婚50年の節目を迎えた夫婦を祝うイベントで、9月1日に県内5つの会場で開かれました。高知会場となった、高知市の三翠園では午前と午後の2部制で行われ午前の部には52組の夫婦が参加しました。式では、参加した夫婦を代表し、角裕和・博子夫妻が挨拶しました。2025年の金婚夫婦が結