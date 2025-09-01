J１の浦和レッズは９月１日、J２大分トリニータへ育成型期限付き移籍していたDF藤原優大の復帰を発表した。藤原は青森山田高を卒業後、2021年に浦和でプロキャリアをスタート。その後、育成型期限付き移籍でSC相模原、FC町田ゼルビアと渡り歩き、24年に大分にレンタルで加入。１年目は24試合に出場し、１ゴールをマーク。２年目の今季はここまで17試合の出場で１得点を記録していた。 今回、約４年ぶりに浦和帰還となる