½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡ÖChaumet,an Ode to Living Nature ¥·¥ç¡¼¥á¡¢¼«Á³Èþ¤Ø¤Î»¿²Î¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½Âå¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥·¥ç¡¼¥á¤ÎÎò»Ë¤È¥á¥¾¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇþ¤ÎÊæ¡É¡¢¡È¥ß¥Ä¥Ð¥Á¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¡Ê¥Ï¥Ë¥«¥à¡Ë¡É¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥É¥¥¥·¥ç¡¼¥á¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×