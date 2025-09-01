小川航基、塩貝健人とともにオランダ1部のNECナイメーヘンで活躍している日本代表MF佐野航大。2023年にファジアーノ岡山からNECに移籍すると、欧州で真価を発揮しつつある。今年6月のインドネシア戦で日本代表デビューを果たすと、兄である佐野海舟とともにピッチに立った。21歳の佐野航大は、中盤を中心に幅広いポジションでプレーできるのも武器のひとつ。今シーズンのNECでは試合終盤に3バックの一角に入ることがあったが、8月3