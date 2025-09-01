サッカー日本代表ＭＦ久保建英が所属するスペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードがベネズエラ代表ＭＦヤンヘル・エレーラの獲得を事実上決めた。選手は３１日サンセバスチャン入りしており、１日に正式発表される予定になっている。スペインのスポーツ紙マルカが伝えている。報道によると、エレーラの前所属ジローナとのクラブ間で合意に達したという。当初はソシエダード所属選手とのトレードを前提としていたが、この可能