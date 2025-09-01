愛犬との心の距離が近くなる飼い主の行動 愛犬との心の距離は、近く感じられるときもあれば、遠く感じられることもあるものです。愛犬の心は、常に飼い主の近くにある、というわけではないのです。 一定に保たれていた愛犬との心の距離が、ちょっとした出来事をきっかけに、急に遠ざかってしまうこともあるのではないでしょうか。 愛犬との心の距離は、飼い主の行動によって、近くなることも遠くなることもあります。 愛犬と