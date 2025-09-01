今年の各地方での梅雨入り・梅雨明けをめぐる確定値が発表され、近畿は「梅雨入り・梅雨明けともに観測史上最も早かった」という結果になりました。気象庁は９月１日、今年の各地方での梅雨入り・梅雨明けについての確定値を発表。梅雨明けは、東北をのぞく地域で平年よりかなり早い結果となりました。近畿地方の確定値は、梅雨入りは「５月１７日ごろ」、梅雨明けは「６月２７日ごろ」でした。先に発表されていた速報値は