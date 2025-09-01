フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が３１日に放送され、俳優・沢村一樹、女優・水野美紀、モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優がＭＣを務めた。この日は、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・佐藤勝利、女優・松下由樹をゲストに迎えた。松下が「お酒めっちゃ強い」と指摘されると佐藤は「強いってレベルじゃない。日本酒がグラスで入ってましたから」と証言。松下は赤面しながら下を向いた。さらに「可愛いのが、テン