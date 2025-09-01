Snow Man「カリスマックス」Dance Practiceサムネイル Snow Manが１日、新曲「カリスマックス」の Dance Practice映像をYouTubeで公開した。【動画】Snow Man「カリスマックス」Dance Practice先日8月25日に公開された｢カリスマックス｣Music Videoは2日で1,000万回再生を突破！ストリーミング配信も日を追うごとにチャートが上昇しており、話題となっている。Dance Practice映像では、Snow Manのメンバー9人がそれ