マカロニえんぴつが、NHK『みんなのうた』に書き下ろした楽曲「ハナ」の放送が2025年10～11月に決定した。 （関連：マカロニえんぴつというバンドと音楽の“祝福の祭典”デビュー10周年、初スタジアムワンマン2日目をレポート） 作詞をはっとり（Vo/Gt）、作曲を高野賢也（Ba/Cho）が担当した同楽曲のテーマは“犬の飼い主への思い”。愛犬家でもあるはっとりが犬の目線で綴った歌詞に、高野のメ