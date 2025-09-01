ＮＰＢ（日本野球機構）と１２球団の理事会、実行委員会が１日、都内で開かれ、パ・リーグ理事長の楽天・井上智春取締役は、Ｎｅｔｆｌｉｘが独占放送することが決定している来春のＷＢＣについて、「非常に残念。何らかの形で無料放送できる仕組みを作ってもらえれば。有料放送ばかりになってしまうと、日本のスポーツ界にとってもプラスではない」と語った。井上取締役は「ＷＢＣが盛り上がるようになってきたのは、日本が真