SPECIAL LINEUP 「a-nation 2025」が、8月30日・31日に東京・味の素スタジアムで開催された。ヘッドライナーに浜崎あゆみを迎えた8月31日の模様を綴ったオフィシャルレポートをお届けする。【写真】「a-nation 2025」8月31日出演アーティストによるパフォーマンスの模様■OPENING ACT：cosmosyオープニングアクトとして「a-nation 2025」2日目のステージに最初に立ったのは、新人グローバルガールズグループ・cosmo