山形県長井市の幼稚園できょう、不審者が敷地内に侵入したとの想定で訓練が行われ、職員が警察からの指導をうけながら対応方法を確認しました。 【写真を見る】高まる備えの重要性...幼稚園で不審者対応訓練ナイフを持った不審者が園に！（山形・長井市） 不審者役「（窓が）開いてねーなー」 園内放送「緊急緊急！トンネル山方向不審者らしき人が園庭に侵入しています！」 訓練は、長井市の白山こども園で行わ