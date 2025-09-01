トヨタ新型「カローラクロス」登場！2025年8月4日、トヨタは「カローラクロス」に新たに「GR SPORT」グレードを追加し発売しました。このグレードは同年5月に発表されたもので、今回ようやく待望の市販化が実現したかたちです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「カローラクロス」です！（69枚）一体どのような特徴を持つクルマなのでしょうか。トヨタ新型「カローラクロス」登場！カローラクロスは、トヨタが2021