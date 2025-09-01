2日（火）は、南鳥島近海の高気圧がほとんど停滞し本州付近に張り出しを続けます。一方、千島近海の前線を伴った低気圧が千島の東に進み、低気圧からのびる寒冷前線が北日本付近を南下する見込みです。この低気圧や前線に向かって、高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、北日本や東日本と西日本の日本海側では雨の降る所が多く、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。北日本では、土砂災害や低い土地の浸水、河