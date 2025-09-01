インゼルサラブレッドクラブは9月1日、2025年度の募集馬21頭を発表した。社台ファーム、ノーザンファームなど名門牧場から良血馬がそろい、新規会員募集も同日スタートした。注目は、重賞4勝の名牝スマートレイアーの仔「スマートレイアーの24」（牡・父モーリス）。大久保龍志調教師は「馬体もしっかりしていて成長が楽しみ」と話す。米国重賞3勝馬スカイダイヤモンズを母に持つ「スカイダイヤモンズの24」（牡・父コントレイ