現在、日本のモノづくりの現場では後継者不足が深刻な問題になっている。筆者は伝統工芸や伝統産業の現場をたびたび取材してきたが、若者が入ってこない、すぐに辞めてしまうため育たないなど、悩みを吐露する現場も少なくない。モノづくり日本において、職人の育成は人口減少社会となるなかで大きな課題といえる。日本を代表するギターメーカーであるESPの工房では、約90人の職人がギター製作に従事している。ベテランから若