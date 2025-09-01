THE ALFEEの高見沢俊彦氏が、音楽番組などで“エンジェルギター”を手にする場面が映し出されると、SNSは「なんだあのギターは!?」「ゲームに出てきそう」と、大いに盛り上がる。あの奇抜なギターは、いったいどこで作られているのだろう――と興味をもった人も多いのではないだろうか。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第1回）【写真】ギター工房の様子と、そこで生まれたTHE ALFEE高見沢の「エンジェルギター」の美しい姿