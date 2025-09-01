【MLB】ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）【映像】山本由伸の魔球“ヨコ滑りスプリット”に相手打者動けずドジャースの山本由伸投手がダイヤモンドバックス戦に先発登板。強打者マルテを相手に見せた“横に滑るスプリット”が話題を呼んだ。山本は序盤からテンポよく打者を打ち取り、安定した投球を展開。初回に味方打線が大谷翔平、ベッツ、