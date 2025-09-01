気象庁は、1日午後5時16分に「記録的短時間大雨情報」を渡島地方へ発表しました。午後5時10分までの1時間に、函館市戸井泊で１０２ミリ、函館市戸井付近で約１００ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼1日午後5時10分までの1時間雨量・函館市戸井泊102ミリ・函館市戸井付近約100ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。た