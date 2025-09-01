【モデルプレス＝2025/09/01】人気YouTuber・になにが8月31日、自身のInstagramを更新。ビーチでのビキニ姿を公開した。【写真】164cm54kgの美女、ビキニ姿で美バスト披露◆になに、ビーチでのビキニ姿を披露になには「8月終わるのに私の夏は終わるどころか加速していますが あなた達はそこんとこどうなのでしょうか」とコメントし、青い海と空を背景にイエローのビキニを着用してリゾート感あふれるスタイルが際立つ姿を披露した