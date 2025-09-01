2020年に誕生したルームウェアブランド「SNIDEL HOME」が、今年で5周年を迎えます。感謝を込めたアニバーサリーコレクションが2025年9月1日(月)より、オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、全国店舗にて発売スタート。人気のトワル・ド・ジュイ柄や華やかなリボンモチーフなど、特別感あふれるデザインが勢ぞろい。限定アイテムをぜひチェックしてみてくださいね♡ 華やかに楽しむ5周