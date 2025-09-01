■これまでのあらすじ2人で生きていくことを選んだ友人夫婦。子どもを産んだことへの“後悔”がつづられた母の日記を見つけた友人は、子どもを産み育てることが怖くなってしまったのだという。ところがその話を聞いた主人公は、「そんな理由で産まないなんて！」と友人の選択を否定しはじめる…■パァンッ！■同情の余地はないと判断■まだそれを言うのかい■懲りずに押しつける友人から一発もらった主人公。さすがにおとなしくな