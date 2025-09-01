倉敷市議会で地域の特産品ジーンズをアピールする恒例の「ジーンズ議会」が始まりました。 【写真を見る】「リラックスできる服装で熱い議論を」倉敷市議会でジーンズ議会地域の特産品をアピール【岡山】 デニム製品を身に着けた議員が議場に集まりました。 「ジーンズ議会」としてきょう（1日）開会した倉敷市の9月定例市議会です。市の特産品を広くアピールし、地元の産業を盛り