サッカーJ3のカマタマーレ讃岐はきのう(8月31日)、ホームでザスパ群馬と対戦。 前半、大野が先制弾を含む2発を叩き込み、2対0で折り返します。1点差に迫られた後半7分には、コーナーキックから上野の2試合連続ゴールで突き放します。このリードを守り切ったカマタマーレ。ザスパ群馬に3対2で勝ち、5試合ぶりの白星です。