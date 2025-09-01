サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、おととい(8月30日)アウェーで首位の京都サンガFCと対戦しました。 ここまで3連勝中で9位のファジアーノ。前半4分、佐藤が中盤でボールを奪うとそのまま持ち上がり、最後は江坂がゴールネットを揺らします。しかし、ビデオ判定の結果、味方にファールがあったとしてゴールが取り消されます。 以降ペースが掴めないファジアーノは、