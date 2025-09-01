Image: Apple 2024年9月15日の記事を編集して再掲載しています。 久々の無印iPhone。律儀に2年ごとに買い換えをしてきましたが、今回はiPhone 16のティールにしようかと思っています。Proの機能、ほぼ使ってなかった今回iPhone 16にしようと思ったのは、僕には必要十分な機種だから。これまでは、iPhone 12 Pro Max、iPhone 14 Proと使ってきました。それらを選んだ理由は、「カメラの性能