NBAで活躍したスターが凱旋です。香川県三木町出身、渡邊雄太選手を擁するB1リーグの千葉ジェッツが、B3の香川ファイブアローズとプレシーズンゲームを戦いました。 （坂本良太郎記者）「試合開始まで3時間以上ありますが、会場周辺にはすでに長蛇の列ができています。一般発売のチケットはわずか2分で売り切れたということです」 （ブースター）「5時から並んでいます」（応援選手は