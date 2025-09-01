岡山県の小学生バレーボールの頂点を決めるECCジュニアCUP の決勝大会が行われました。 【写真を見る】小学生バレーボール「ECCジュニアCUP」優勝は男子・女子ともに大元【岡山】 決勝大会には8月24日の予選を勝ち抜いた20チームが出場しました。 「最後の1点まで仲間を信じ自分を信じ、全員で力を合わせ最高のプレーをすることを誓います」 男子や女子など合わせて4つの部門でそれぞれ