日本高野連は1日、公式サイトでプロ志望届提出者の掲載を開始した。公開初日は、札幌日大（北海道）の窪田洋祐や神村学園高伊賀（三重）の西川篤夢、延岡学園（宮崎）の藤川敦也ら9人が掲載された。以下は掲載された9人。札幌日大（北海道）・窪田洋祐関東学園大付（群馬）・篠塚大地光英VERITAS（千葉）・森川嵩広掛川西（静岡）・石川大峨静岡商（静岡）・山本敢生神村学園高伊賀（三重）・西川篤夢武田（広