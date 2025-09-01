ボートレース芦屋の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１日、予選３日目が終了した。まさかの苦戦を強いられているのが椎名豊（３６＝群馬）だ。予選折り返しの３日目は６Ｒ３号艇の１走。３コースからコンマ０８のトップスタートを決めてまくるも、展開を突いた重木輝彦に先着を許して２着。ここまでインで敗れるなどリズムに乗り切れておらず、３、５、４、５、２着の航跡。予選最終日は得点率１８位タイで勝負駆けに挑む。相棒３