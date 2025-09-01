東京・渋谷のNHK放送センターNHKのラジオ国際放送などの中国語ニュースで、沖縄県・尖閣諸島を「中国の領土」などと発言したとして、外部スタッフだった中国籍の男性（49）に同局が損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は1日、請求通り1100万円の支払いを命じた。男性は放送後に出国しており、答弁書などを提出せず、訴訟で主張をしていなかった。足立堅太裁判長は、発言によって「NHKの放送内容の客観性や正確性について、