農林水産省は１日、全国のスーパーで８月１８〜２４日に販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より２８円安い３７７６円だったと発表した。３週ぶりに値下がりしたが、前年同期と比べ約４割高い高値が続いている。平均価格は、全国約１０００店の販売データを基に算出した。備蓄米を含む「ブレンド米」が１０円安い３１５９円と２週連続で値下がりし、全体の価格低下につながった。新米を含む「銘柄米」は４円高