東京・葛飾区で上智大学の女子学生が殺害され自宅に放火された事件から来週で29年となるのを前に、警視庁が不審な人物の等身大パネルを作成し、初めて公開しました。事件当時（1969年9月）のニュース映像1996年9月9日、小林順子さん（当時21）が葛飾区の自宅で殺害され、放火されました。警視庁は、目撃情報をもとに作成した、コートを着ている不審な人物の等身大パネルを公開しました。警視庁によりますと、現場で発見さ