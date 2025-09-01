韓国国防省は、北朝鮮に向けたラジオ放送を15年ぶりに停止したと明らかにしました。【映像】境界地域に設置されたスピーカーを撤去する様子韓国国防省は1日、北朝鮮の住民に向け大衆音楽やニュースなどを流すラジオ放送「自由の声」を15年ぶりに停止したと明らかにしました。「軍事的緊張緩和のための措置の一環」と説明しています。李在明政権としては、金正恩総書記が近く中国を訪問し、習近平国家主席やロシアのプーチン