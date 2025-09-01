二宮和也が主演する映画『８番出口』が、公開から3日間で9.5億円を突破し、2025年公開の実写映画で第1位を獲得した。この大ヒットスタートを記念して最新ビジュアルが公開され、さらに9月12日よりMX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaでの上映も決定した。【写真】『８番出口』初日舞台あいさつに登場した二宮和也、小松菜奈、河内大和＜フォトギャラリー＞本作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREA