「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、主人公「ショウマ」を可動フィギュア化した『S.H.Figuarts ショウマ』の予約受付を2025年9月1日(月)16時に開始します。 プレミアムバンダイ「S.H.Figuarts ショウマ」  ・価格：11,000円(税込)(送料・手数料別途)・対象年齢：15才以上・セット内容：本体、交換用表情パーツ、交換用手首パーツ左4種右3種、交換用腹部パーツ一式、袋、ゴチゾウ