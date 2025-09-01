2025年の世界イノベーション集積地ランキング【ジュネーブ共同】国連の世界知的所有権機関（WIPO）が1日発表した2025年の世界のイノベーション（技術革新）集積地ランキングで、東京―横浜地域は2位だった。昨年はトップだったが、今年から新興企業への投資が加味され、中国の深セン―香港―広州地域が首位となった。トップ100に占める地域の数では、中国の24地域を筆頭に米国（22）、ドイツ（7）、英国とインド（各4）が続き