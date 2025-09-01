東京・青海に、国内最大級の多目的アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」がまもなく開業します。メディア向けに先行公開された内部は、スポーツやコンサートの枠を超えて、都市に新たなカルチャーを芽吹かせる場としての可能性を存分に感じさせるものでした。ここは単なるイベント施設ではなく、人々のライフスタイルや感性を刺激し、都市そのものを進化させていく“ハブ”として構想されています。photo by ©FASHION HEADLINE世界