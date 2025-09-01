JR北海道は、普段は立ち入ることができない苗穂工場（札幌市東区）を、2025年9月6日（土）に一般公開します。SL「C62-3」の体験乗車（整理券制）をはじめ、ミニSL運転、工場見学ツアーなど、子どもから大人まで楽しめる多彩な企画が用意されています。鉄道車両のメンテナンスを担う工場の裏側を間近で見られる、鉄道ファンにはたまらない貴重な機会です。入場は無料なので、この機会にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。苗穂